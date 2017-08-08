Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis'te, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği için intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız, ağabeyi tarafından ikinci kattaki evlerinin penceresinden aşağı itilmesi sonucu düştüğünü anlattı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kartalbey Mahallesi Fidanlık Sokak Halil Aslan Apartmanı'nda ikamet eden Suriye uyruklu D.H'nin (16), dün yüksekten düşme iddiasıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldığı anımsatıldı. D.H'nin tedavisinin ardından verdiği ifadede, annesi F.K. ve ağabeyi M.H. ile kendisini yaşça büyük birisiyle para karşılığı evlendirilmek istedikleri için tartıştıklarını, tartışma sonrası çıktığı pencereden abisinin iteklemesi sonucu dengesini kaybederek aşağıya düştüğünü anlattığı kaydedilen açıklamada, ailesinin yanına bir daha dönmek istemeyen D.H'nin, annesinden ve ağabeyinden şikayetçi olduğu belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan anne F.K. ve ağabey M.H'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği vurgulanan açıklamada, F.K'nin mahkemece serbest bırakıldığı, M.H'nin tutuklandığı bildirildi.



Açıklamada, tedavisi tamamlanan D.H'nin ise Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. Öte yandan, D.H'nin pencereden düşüş anı binadaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D.H'nin yere düştükten sonra abisi tarafından darp edilerek zorla eve götürüldüğü görülüyor.