Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'un Oltu ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. İlçenin Yukarıçamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve kontrol altına alındıktan sonra arazinin engebeli olması, ulaşımda güçlük yaşanması ve rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangına ekipler müdahalede bulundu. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Oltu Orman İşletmesi yangın söndürme ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen ekipler de müdahale etti. Helikopter destekli sürdürülen çalışmalarda 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı.

Valilik açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, ulaşımın olmadığı bölgede başlayan ve kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahale etmekte zorluk çektiği belirtildi. İlk etapta 4 kilometrelik yol açan ekiplerin daha sonra yangın yerine ulaştığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hava ve karadan yapılan ilk müdahalede yangın etkisini kaybetti. Olay yerinin yüksek kesimde bulunması ve etkili rüzgar çalışmaları zorlaştırdığı gibi kontrol altına alınan bölgede alevlerin yeniden yayılmasına neden oldu. Açılan yolla birlikte bölgeye 26 arazöz, 5 paletli dozer, 5 paletli ekskavatör, 1 loder, 1 Greyder, 1 kepçe ve 6 su tankeri hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Bir yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği söndürme çalışmalarına, 210 orman yangın işçisi, 30 orman muhafaza memuru, 12 AFAD personeli ve 300 civarında vatandaş da katıldı."

Açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde yangının kontrol altına alındığı, bölgede 10 arazöz ile soğutma faaliyetlerinin devam ettiğini duyuruldu.