Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan 20 yolcusuyla İstanbul'a hareket  eden Melih Can Türkoğlu yönetimindeki 34 EG 1344 plakalı yolcu otobüsü, Pamukova  ilçesi D-650 karayolu Sakarya istikameti Hayrettin mevkisinde henüz  belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmından başlayan yangını fark eden otobüs şoförü ve muavinleri  aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir  Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını  söndürdü. Tahliye edilen yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.

Otobüs şoförü Türkoğlu, seyir halinde giderken arkadan birden  dumanların geldiğini fark ederek aracı sağa çektiklerini belirterek, "Üç dakika  içinde oldu her şey. Antalya'dan gelip İstanbul'a devam ediyorduk. Otobüste net  20 yolcumuz vardı." dedi.

Yolculardan Hasan Mert ise Antalya'dan İstanbul'a seyrettiklerini  aktararak, "Sakarya'da otobüsümüz alev aldı. Arkadan koku geldi. Muavinler ve  şoförler bizi otobüsten hemen indirdi sağ olsunlar. Birden otobüs alev aldı. Biz  de anlayamadık. Biraz eşyalarımız yandı ama onlar önemli değil. Canımızı  kurtardık yeter." ifadelerini kullandı.

Diğer yolcu Turgay Kaya da Antalya'dan tatilden döndükleri sırada  içinde bulundukları otobüsün bir anda tutuşmaya başladığını anlatarak, "Herhangi  bir can kaybı yok. Araç personeli bizimle gayet ilgilendi, çoğu eşyamızı  kurtardık. Diğer araç geldi, yolcuları alıyor. Yola devam edeceğiz." şeklinde  konuştu.

Yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı.