Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan 20 yolcusuyla İstanbul'a hareket eden Melih Can Türkoğlu yönetimindeki 34 EG 1344 plakalı yolcu otobüsü, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Sakarya istikameti Hayrettin mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmından başlayan yangını fark eden otobüs şoförü ve muavinleri aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tahliye edilen yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.



Otobüs şoförü Türkoğlu, seyir halinde giderken arkadan birden dumanların geldiğini fark ederek aracı sağa çektiklerini belirterek, "Üç dakika içinde oldu her şey. Antalya'dan gelip İstanbul'a devam ediyorduk. Otobüste net 20 yolcumuz vardı." dedi.



Yolculardan Hasan Mert ise Antalya'dan İstanbul'a seyrettiklerini aktararak, "Sakarya'da otobüsümüz alev aldı. Arkadan koku geldi. Muavinler ve şoförler bizi otobüsten hemen indirdi sağ olsunlar. Birden otobüs alev aldı. Biz de anlayamadık. Biraz eşyalarımız yandı ama onlar önemli değil. Canımızı kurtardık yeter." ifadelerini kullandı.



Diğer yolcu Turgay Kaya da Antalya'dan tatilden döndükleri sırada içinde bulundukları otobüsün bir anda tutuşmaya başladığını anlatarak, "Herhangi bir can kaybı yok. Araç personeli bizimle gayet ilgilendi, çoğu eşyamızı kurtardık. Diğer araç geldi, yolcuları alıyor. Yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı.