Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle aralarında öğretmen, esnaf ve memurların da olduğu 45 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ polisinin yaptığı çalışmada şüphelilerden 36'sını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şühpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 31'i de serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 6 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.