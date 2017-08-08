Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ezine-Geyikli karayolu Geyikli kavşağı mevkisinde Fehim Recep Yıldırım yönetimindeki 41 YE 914 plakalı otomobil ile İsmet Demirtaş idaresindeki 17 YB 633 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet takla attı.

Kazada sürücüler ile Kübra Yeşim Yıldırım ve Rasim Yener yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.