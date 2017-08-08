Alınan bilgiye göre, Ezine-Geyikli karayolu Geyikli kavşağı mevkisinde Fehim Recep Yıldırım yönetimindeki 41 YE 914 plakalı otomobil ile İsmet Demirtaş idaresindeki 17 YB 633 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet takla attı.
Kazada sürücüler ile Kübra Yeşim Yıldırım ve Rasim Yener yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Çanakkale'de kamyonetle otomobil çarpıştı : 4 yaralı
08.08.2017 - 22:54 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 22:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ezine-Geyikli karayolu Geyikli kavşağı mevkisinde Fehim Recep Yıldırım yönetimindeki 41 YE 914 plakalı otomobil ile İsmet Demirtaş idaresindeki 17 YB 633 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet takla attı.
Etiketler : çanakkale,ezine,kaza,trafik kazası haberleri,
494855 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494855.aspx
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