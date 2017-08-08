Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar-Kütahya karayolunda seyir halindeki Ahmet Özcan yönetimindeki 34 BN 1177 plakalı tırda, Göğnükören mevkiinde lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. Aracın yakıt deposuna yakın olan yangın dolayısıyla yoldan geçen vatandaşlar yangına müdahale edemedi. Olay yerine yakın özel bir şirketin şantiyesinde bulunan su tankeri, iş makinasının kepçesine su doldurarak müdahale etmeye çalıştı. Aslanapa ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelip müdahale etmesiyle yangın yakıt deposuna sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.