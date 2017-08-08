Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sancaklı Mahallesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 amfibi uçak, 10 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına daha sonra 2 helikopter ve bir amfibi uçak da destek verdi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, bölgeye takviye ekipler intikal etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 35 arazöz, 8 dozer ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının yayılmasının önlenerek kontrol altına aldıklarını duyurdu. Öte yandan, yetkililer yangının ne kadarlık alanda etkili olduğunu söndürme çalışmalarının ardından belirleneceğini bildirdi. Ayrıca, aynı bölgede daha önce de 2 kez yangın çıktığı öğrenildi.