Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçen Cuma günü saat 23.00 sıralarında Darkale Mahallesi'ndeki bir kır düğün salonunda meydana geldi. Kına eğlencesi sırasında düğün salonuna yakın bir yerden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş edildi. Etrafa saçılan saçmalar 3'ü kadın 1'i erkek olmak üzere 4 davetliye isabet etti. Kimliği belirlenemeyen davetliler kollarından, sırtından ve kafalarından yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri çevrede yaptığı incelemede av tüfeğine ait 3 kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.