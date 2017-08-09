Kaza, saat 15.00 sıralarında Foça-Yenifoça Sahil Karayolu'ndaki bir keskin virajda meydana geldi. Yenifoça yönünden gelen, Nilüfer Welzel Schultz (62) yönetimindeki 35 MF 929 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nurullah Gerden (35) yönetimindeki 45 HD 146 plakalı motosiklet ile keskin virajı alamayıp çarpıştı. Ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü Gerden, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Nilüfer Welzel Schultz ile yanında bulunan eşi Hans Jürgen Schultz (63) ise Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Foça'da feci kaza, 1'i ağır 3 yaralı var
09.08.2017 - 00:51 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 00:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Foça İlçesi’nde virajı alamayan otomobil karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü 35 yaşındaki Nurullah Gerden ağır yaralanırken, otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Foça-Yenifoça Sahil Karayolu'ndaki bir keskin virajda meydana geldi. Yenifoça yönünden gelen, Nilüfer Welzel Schultz (62) yönetimindeki 35 MF 929 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nurullah Gerden (35) yönetimindeki 45 HD 146 plakalı motosiklet ile keskin virajı alamayıp çarpıştı. Ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü Gerden, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Nilüfer Welzel Schultz ile yanında bulunan eşi Hans Jürgen Schultz (63) ise Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler : izmir,foça,kaza,haberler,
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