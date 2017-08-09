Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 15.00 sıralarında Foça-Yenifoça Sahil Karayolu'ndaki bir keskin virajda meydana geldi. Yenifoça yönünden gelen, Nilüfer Welzel Schultz (62) yönetimindeki 35 MF 929 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nurullah Gerden (35) yönetimindeki 45 HD 146 plakalı motosiklet ile keskin virajı alamayıp çarpıştı. Ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü Gerden, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Nilüfer Welzel Schultz ile yanında bulunan eşi Hans Jürgen Schultz (63) ise Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

