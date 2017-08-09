Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre hemzemin geçidin bariyerleri, bir trafik kazası nedeniyle arızalandı. Arıza giderilmek istenirken makinist Önder Ölmez yönetiminde Adana-Mersin seferini yapan 62231 sefer sayılı yolcu treni, saat 19.10 sıralarında hemzemin geçide geldi. Bu sırada hemzemin geçitten geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Nazmi Toygar Hırdıroğlu'na çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilçedeki bir hastanede yapılan müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.