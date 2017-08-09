Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre özel bir turizm şirketine ait 17 KH 350 plakalı minibüs arıza yaptı. Aracı çalıştırmaya çalışan servis şoför başarılı olamayınca minibüsü sağ tarafa park ederek oradan ayrıldı. Bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple minibüs geri geri kaymaya başladı. Yaklaşık 100 metre kayan minübüs kaldırımda bulunan elektrik direğine sonrada pet shop dükkanına çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken minibüs ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. Dükkanın vitrininde bulunan akvaryumdaki balıklar ise telef oldu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.