Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl Muş'tan Bursa'ya kurban bayramında satmak üzere tonluk boğalar getiren Mehmet Bulut, geçen yıl en büyüğü 1,5 tonluk boğa getirmişti. Bu yıl tonajı artıran Bulut, 2 tonluk boğa getirdi. Çadırında en düşüğü 950 kilo en büyüğü ise 2 tonluk olan boğalar ikinci el otomobil fiyatlarıyla yarışıyor.Mehmet Bulut'un Yunuseli Hayvan Pazarı'na getirdiği pazarın en büyük boğası dediği Babacan isimli 2,5 yaşındaki Simental cinsi boğa 2 ton ağırlığında. Pazarda tur atan 2 tonluk boğayı 10 kişi zor zapt edebiliyor.

Geçen yıl en büyük boğasının 1 ton 500 kilo geldiğini belirten Mehmet Bulut, "Biz hayvanlarımızı Muş'un Korkut ilçesinde yaylada otlatıyoruz. 2,5 yaşında olan Simental cinsi hayvanlarımız 950 ile 2 ton ağırlığında. Pazarın en ağır hayvanı bizim çadırımızda. 2 ton ağırlığındaki Babacan ismini verdiğimiz kurbanlık boğamızı 28 bin liradan satışa çıkarttık. Hayvanlarımızı genelde iş adamlarına satıyoruz. Müşteriler hayvanlarımızdan çok memnun. Elimizde hiç hayvan kalmıyor, hepsini satıp memleketimize dönüyoruz" dedi.