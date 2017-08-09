Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde 4 yıldır eşi, kayınvalidesi ve 3 çocuğuyla yaşayan Leyla S., pazar günü sabah saatlerinde kayınvalidesi Fatma Mustor (75) ile tartışmaya başladı. Habertürk'ün haberine göre; Fatma Mustor’un “Beni hak etmiyorsun” diyerek gelinine tokat atması üzerine kavga büyüdü. Leyla S., bunun üzerine bir hırka ile kayınvalidesini boğarak öldürdü.



ÇÖPE ATTI

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Leyla S.’nin karşı apartmanda oturan komşularının “Çöpe şüpheli bir şey attı.” ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri genç kadınla görüştü. Leyla S.’ye çöpe ne bıraktığını soran polis ekiplerine, “Halıya yağ dökülmüştü onu attım.” dedi. Polislerin kayınvalisini sorması üzerine de “Sabah yatağında iki eliyle boğazını tutarak nefes alamıyorum dedi ve öldü.” yanıtını verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Leyla S.’nin sabah saat 11.22 sıralarında sarılı bir halde ağır bir halıyı sürükleyerek dışarı çıkardığını, halıyı kaldırıma çıkarmakta zorlanınca da yoldan geçen vatandaşlardan yardım aldığını belirledi.



CESEDİ GERİ GETİRDİ

Kadının çöpe attıktan sonra pişman olduğu, bu sefer de başka birine taşıttırdığı cesedi 20 dakika sonra eve geri getirttiği anlaşıldı. Polisin çapraz sorguya aldığı ve çelişkili ifadeler veren Leyla S., daha sonra kendisine tokat atan kayınvalidesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti.



TUTUKLANDI

Leyla S., polise ‘Eşim annesini benim öldürdüğümü öğrenirse kesinlikle beni boşar ve öldürür” dedi. Adliyeye sevk edilen Leyla S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.