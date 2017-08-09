Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Beşik köyündeki bir bahçedeki su kuyusu açma çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 metrelik su kuyusunda çalışan işçi kardeşlerden Cumali Barut'un (38) üzerine, toprak çekmede kullanılan yük taşıyıcı demir kepçe ağzı düştü. Ağır yaralanan Barut, kuyuda bulunan kardeşi tarafından iple bağlanarak çevredeki vatandaşlar ve AFAD ekiplerinin yardımıyla yukarı çekilerek kurtarılmış, ardından da ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İki kez kalbi duran ve sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülen Barut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.