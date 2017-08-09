Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Rexo isimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, 60 paket halinde 60 kilo 560 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili C.D. isimli şahıs, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.