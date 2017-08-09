Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı merkez Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde ikamet eden üniversite mezunu İbrahim Polat adlı vatandaş geçtiğimiz yıl Kars Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra birçok kentte aylarca iş arayan Polat, aradığı işi bulamayınca Ağrı’ya dönerek 29 Ekim Caddesi’nde bulunan bir kömürcüde işe başladı. Türkçe, İngilizce ve Kürtçe dillerini bilen Polat iş bulmak için birçok yere başvurdu, ancak umduğunu bulamadı. Daha sonra babası hastalanan ve Ağrı’da kalmak zorunda kalan Polat, 30 derece hava sıcaklığına aldırış etmeden arkadaşlarıyla tırlardan indirdikleri kömürleri binaların bodrum katlarına taşıyarak evine ekmek götürüyor. Haftanın 3 günü çalışan Polat, günde 60 lira kazanıyor.

Ağrı’da iş bulamadığı için mecburiyetten kömür taşıdığını belirten Polat, “Ağrı’da iş aradım ama bulamadım. Okuduğum bölümün burada işi yok. Sürekli kömür taşıyoruz. Sırtımız hep yara oluyor. Sabahtan akşama kadar tozun içerisindeyiz. Çok zor akşama kadar çalışıyoruz. 30 derece sıcaklığın altında günde 6 tır kömür boşaltıyoruz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Eğer Ağrı’da okuduğum bölümün iş alanı olsaydı çalışırdım” dedi.

‘ÜNİVERSİTE MEZUNU OLDUĞUM İÇİN KÖMÜR TAŞIMAM ÇOK ZORUMA GİDİYOR’

Babasının hasta olduğunu bu yüzden Ağrı dışında çalışamayacağını söyleyen Polat, “Batı illerine çıkamıyorum, mecburiyetten kömür taşıyorum. Üniversite mezunu olduğum için kömür taşımam çok zoruma gidiyor. Mecburiyetten çalışıyorum, yapacak başka bir şey yok. Akşama kadar kömürün ve pisliğin içerisindeyiz. Temiz bir iş olsa niye kömür boşaltayım ki. Ben 3 dil biliyorum, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerini konuşuyorum. İş olursa en azından çalışırım, ellerim kirlenmez. Akşama kadar çalışıyoruz, günde 60 lira kazanıyoruz. Her gün de iş bulamıyoruz, haftada sadece 3 gün çalışıyoruz. Keşke her gün iş olsa çalışırdım” ifadelerini kullandı.