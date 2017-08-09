Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, Google verilerinden faydalanarak Türkiye’nin internet istatistiklerini çıkardı. Ajans Press’in derlediği verilere göre yılın ilk 7 ayında en çok artış gösteren aramalar; gece gölgenin rahatına bak, içerde son bölüm, son depremler, survivor ve tv 8 canlı oldu.

Ajans Press’in hazırladığı verilere göre, Türkiye’deki internet kullanıcıları 1 Ocak 31 Temmuz tarihleri arasında Google’dan en çok facebook, youtube, hava durumu, sahibinden, google, haber, son dakika, çeviri, haberler ve instagram kelimelerini arattı. Türkiye genelinde sağlık kategorisinde en çok aranan kelimelerde hastane birinci sırada yer aldı. Seyahat başlığı altında en çok İstanbul aranırken, spor başlığında Beşiktaş arandı. Google’dan edinilen bilgilere göre haber kategorisinde en fazla çıkış yapan aramalar hava, hava durumu ve haber en çok aranan kelimeler olurken bu alanda “YSK seçmen sorgulama” ve “referandum anketi” en çok çıkış gösteren kelimeler oldu.

Ajans Press ve PRNet’in ortak medya analizinde Google’da en çok aranan ilk üç kelimenin medya karnesi belli oldu. Sosyal paylaşım siteleri arasında 18 bin 996 haberler medyada en çok Facebook konuşulurken, Google hakkında 10 bin 82, Youtube hakkında ise 4 bin 860 haber yansıması tespit edildi.