Antalya'da kamyonetteki demir çubuklar arabalara ok gibi sapland. Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'ndeki üst geçitte ilerleyen Muhammet  Baydan yönetimindeki 07 MTG 26 plakalı Otomobil, öndeki otomobillerin fren  yapması üzerine durdu. Bu sırada arkadan gelen 8 araç birbirine çarptı. Kazada en arkada bulunan Şaban Güneş yönetimindeki 07 CEP 15 plakalı  kamyonetin üzerinde bulunan ve asansör yapımında kullanılacağı öğrenilen 5 metre  uzunluğundaki demir çubuklar kamyonetin üzerinden aşarak önünde bulunan Hakan  Soylu'nun kullandığı 15 PS 001, Serhat Bahşi yönetimindeki 07 CLS 64 ile sürücüsü  henüz öğrenilemeyen 33 DYT 78 plakalı otomobillere saplandı. Demirlerin diğer ucu  ise kamyonetin ön camını kırarak sürücü Güneş'in yaralanmasına neden oldu. Güneş, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulans ile  Antalya eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı Güneş'in hayati  tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 Otomobil sürücüsü Muhammet Baydan, kamyonetteki demirlerin ya iple  bağlı olmadığını ya da iyi bağlanmadığını söyledi. Demirlerin bir anda uçarak 3  otomobile saplandığını dile getiren Baydan, can kaybı olmadığına şükrettiklerini  söyledi.  Otomobil sürücüsü İsmail Cevahir ise Almanya'dan Antalya'ya tatil için  geldiğini, oteline giderken kazaya karıştığını ifade etti. Demir çubukların  otomobillere saplandığını görünce şaşırdıklarını kaydeden Cevahir, "Burada  insanlar ölebilirdi. Önlem alınmadan bu çubuklar taşınmamalı." diye konuştu.Sürücü Serhat Bahşi ise otomobilin arkasından saplanan çubuğun ön  camdan çıktığını anlatarak, "Yan koltukta Allah'a şükür kimse yoktu. Yan  koltuktan geçen bir demiri görünce kazanın büyüklüğünü anladım." dedi.
 