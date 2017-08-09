Edinilen bilgiye göre Mardin-Ömerli karayolunda bomba olduğu ihbarı alan polis ekipleri karayolunu ulaşıma kapatarak arama yaptı. Hop Geçidi 2. kilometrede yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uzun araç kuyrukları oluştu. Aramaların tamamlanmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.
Mardin'de bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi
09.08.2017 - 11:02 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin-Ömerli karayoluna teröristlerin bomba döşediği ihbarı alan polis ekipleri, araçları durdurarak detaylı arama yaptı.
Etiketler : mardin,bomba ihbarı,haberler,polis,
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