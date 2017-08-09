Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Mardin-Ömerli karayolunda bomba olduğu ihbarı alan polis ekipleri karayolunu ulaşıma kapatarak arama yaptı. Hop Geçidi 2. kilometrede yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uzun araç kuyrukları oluştu. Aramaların tamamlanmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.