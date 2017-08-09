Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Fertek köyünde yer alan Basın Evleri Sitesinde sık sık görüldüğü iddia edilen sarıkız örümceği vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Örümceğin, geçen hafta mahallede yaşayan Seyhan Büyüktopal'ı yüzünden ısırmasından sonra, mahalleli yetkililerden çözüm beklemeye başladı. Evde otururken bacağının üzerinde bir hareket hissettiğini söyleyen Seyhan Büyüktopal, "Elimle bacağımın üzerini savurunca geçti sandım ama sonra boynuma geldim. Ben de o anda elimle tutmuş bulundum. Şoka girdiğim için bir dakika kadar örümceği elimde tutmuşum. Bağırmalarım üzerine annemler gelmiş ve elimdeki sarıkız örümceğini öldürmüşler. Daha sonra hastaneye gittik. Doktor tehlikeli bir durum olmadığını söyledi. Tedavi gördükten sonra eve geldim. Geceleri zor uyuyorum saçlarım bile boynuma düştüğü zaman korkarak kalkıyorum. Bu örümcek bizim kaldığımız yerlerde çok çıkıyor. Yetkililerden bu böcekler için ilaçlama yapmalarını istiyorum" dedi.



"Korkudan balkonda oturamıyoruz"

Mayıs ayının başlangıcından beri sarıkız örümceği ile mücadele ettiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Kevser Deniz ise, "Bu böceği üç defa evimizin içerisinde öldürdük. Sürekli olarak evin etrafında ve balkonda öldürüyoruz. Yetkililere haber verdik ama hiçbir çalışma görmedik. Evlerimizin kapısını penceresini açamıyoruz. Akşamları kesinlikle korkudan balkonda oturamıyoruz veya dışarıya çocuklarımızı gönderemiyoruz. Geçen günlerde bu böcek kızımın yüzüne yapışmıştı. Biz de kızımı hastaneye götürdük. Doktorlar inanmadılar bize bu bölgede böyle bir böcek yok dediler. Yine de müdahale edildi. Allah'tan kızımın yüzünü ısırmamış. Isırmış olsaydı çok kötü şeylerde olabilirdi" diye konuştu.



"İlk müdahale amonyakla olmalı"

Sarıkız örümceği ile ilgili olarak bilgi veren Niğde İl Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel ise örümceğin etçil bir örümcek olduğunu ısırdığı esnada amonyak ile ilk müdahalenin yapılması gerektiğini söyledi. Müdür Dr. Yılmaz Yücel, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Sarıkız örümceği özellikle sıcak memleketlerde görülen bir örümcek türüdür. Sıcak ve kumlu ortamlarda yaşarlar. Bu sarıkız böceğinin 8 ayağı ve 2 tanede kıskaçları vardır. Bu örümcek et ile beslenir. Genellikle bunlar akşamları çıkarlar. Isırdıklarında çıkardıkları sıvının uyuşturucu özelliği vardır. İlk başlarda ağrılar hissedilmeyebilir. Isırdığı anlaşıldığı zaman hemen amonyak tedavisi uygulanmalıdır. En yakın sağlık kuruluşuna kişinin başvurması lazım. Çünkü şiddetli ağrı yapabilir ve buradaki ısırdığı yerde bulunan hücreleri öldürüyor. Sarıkız örümceğinin bir özelliği de yaklaşık 1 metre kadar yüksekliğe sıçrayarak saldıra bilmesi. Yalnız bu örümceğin başka bir özelliği kişi üzerine gitmedikçe örümceğin saldırganlığı yok. Kendini koruma yada doyurma amaçlı insanlara ve hayvanlara saldırabiliyor. Genellikle akrep, kertenkele ile besleniyor ama zaman zamanda insanları ısırabiliyor. Eklem bacaklı hayvanların literatür bilgileri doğrultusunda bu örümcek türlerinin 43 türü olduğu söyleniyor. Bu sarıkız örümceğinin saate 15 ile 30 kilometre hız ile de hareket ettikleri söylenmektedir."