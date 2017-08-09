Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı Ahmet Genç (27) yönetimindeki 31 DB 475 plakalı otomobil, Antakya-Altınözü Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içerisinde Suriyeli yolcuların bulunduğu 31 DG 954 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Genç hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hatay'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
09.08.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı Ahmet Genç (27) yönetimindeki 31 DB 475 plakalı otomobil, Antakya-Altınözü Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içerisinde Suriyeli yolcuların bulunduğu 31 DG 954 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Genç hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Etiketler : Hatay,hatay kaza,
494995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/494995.aspx
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