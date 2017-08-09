Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Çaldağ-İnişdibi mevkiinden denize dökülen Batlama Deresi'nde yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde balık ölümleri görüldü. Batlama vadisi sakinleri, durumu Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi. Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü görevlileri, derede inceleme yaptı. Köylülerin şikayetlerini dinleyen görevliler ölü balıklardan ve sudan numuneler aldı.Balık ölümleriyle ilgili bilgi veren Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Adnan Temür “Vatandaşların haber vermesi üzerine ilgili şube müdürlüğü görevlilerimiz söz konusu balık ölümleriyle ilgili incelemede bulundu. Yapılan incelemede dere suyundan ve balıklardan numuneler alındı. Balık ölümlerinin suyun ani ısınmasına bağlı olarak sudaki oksijen kaybının yaşanması nedeniyle mi, hastalık ya da dereye bırakılan kimyasal sonucu mu gerçekleştiğini inceleyeceğiz. Yapılan tespitlerde dereye bırakılan kimyasal sonucuysa bunun araştırmasını yapacağız ve gerekli yaptırımlar elbette uygulanacaktır. Hastalık sonucuysa da bununla ilgili yapılması gerekenler yapılacaktır. Fakat şuanda balık ölümleriyle ilgili net bir gerekçe ortaya koyamayız” açıklamasında bulundu.Ölümlerin ise sahilden Batlama Küçük Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar olan yaklaşık bir kilometrelik alanda olması ise dikkat çekti.