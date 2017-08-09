Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ağustos tarihinde Van merkezinde uyuşturucu madde kullanıcısı olan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ö.A., S.A., R.Ç., B.D., E.E., P.Ö. ve R.Ö. isimli şahıslar bugün adliyeye çıkarıldı. Operasyonda; 408,34 gram eroin, 0,889 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 26 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 65 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 51 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildiği belirtildi.
Van'da uyuşturucu operasyonu, 7 kişi gözaltında
09.08.2017 - 12:36 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ikisi kadın 7 kişi adliyeye çıkarıldı.
Etiketler : van,haberler,uyuşturucu,operasyon,
495008 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495008.aspx
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