Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ağustos tarihinde Van merkezinde uyuşturucu madde kullanıcısı olan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ö.A., S.A., R.Ç., B.D., E.E., P.Ö. ve R.Ö. isimli şahıslar bugün adliyeye çıkarıldı. Operasyonda; 408,34 gram eroin, 0,889 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 26 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 65 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 51 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildiği belirtildi.