Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'da dün saat 10.42'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı önce 4.9 olarak açıkladı, ardından 5.1 olarak güncelledi. Korkuya neden olan bu depremin ardından son 24 saatte, hafif ve orta şiddette 490 sarsıntı daha meydana geldi.

Bodrum'da son olarak saat 12.25'te, 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, kentte hafif hissedildi.

Bodrum, geçen 21 Temmuz'da da 6.5 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.