Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyonlarına devam eden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri Hilal operasyonunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden Y.E., B.Ç., A.S., M.B., O.U. ve N.K. emniyet işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ihraç öğretmenlerden Y.E., A.S., M.B., O.U. ve ihraç ziraat mühendisi N.K. tutuklandı. İhraç öğretmen B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'daki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
09.08.2017 - 15:03 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'da FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : manisa,haberler,fetö,tutuklandı,
495052 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495052.aspx
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