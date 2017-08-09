Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyonlarına devam eden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri Hilal operasyonunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden Y.E., B.Ç., A.S., M.B., O.U. ve N.K. emniyet işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ihraç öğretmenlerden Y.E., A.S., M.B., O.U. ve ihraç ziraat mühendisi N.K. tutuklandı. İhraç öğretmen B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.