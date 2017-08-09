Hava sıcaklığının 44 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, vatandaşlar çarşı merkezine sıcaktan dolayı akşamüzeri çıkmayı tercih ediyor. Gölge yerleri, klimalı ortamları ve havuzları tercih eden vatandaşlar, aynı zamanda serinlemek için soğuk yiyecek ve içecekleri de tüketmeyi ihmal etmiyor. Bazı vatandaşlar mesire alanlarında veya park gibi bölgelerde ağaç gölgelerinde zaman geçirirken bazı vatandaşlar ise derelerde ya da havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor.
Adıyaman’da hava sıcaklığı 44’e dereceye yükseldi
09.08.2017 - 15:50 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman’da, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar parklara ve havuzlara koşuyor.
Etiketler : Adıyaman,haberler,sıcak hava,
495062 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495062.aspx
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