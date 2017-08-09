Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sabri Çatal (45) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, saat 14.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Kumluca ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi Mandağ mevkiinde 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Traktörde bulunan sürücü Çatal, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Tolgahan Çatal (20) yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerine gelen ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Sabri Çatal’ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna gönderildi.