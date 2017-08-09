Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siteler Mevkii'nde bugün saat 11.30'da bir araya gelen yaklaşık 100 esnaf, marka avukatlarının turizm sezonundaki denetimlerine tepki olarak eylem yaptı. Marka avukatlarının sık sık yaptıkları denetimlerin iş yapmalarını engellediğini söyleyen esnaf, şehrin en işlek yerlerinden birinde caddeyi trafiğe kapattı. Motosikletlerini park edip, caddenin ortasına koydukları taburelere oturarak yolu kapatan esnaf, korna çalan şoförlere de tepki gösterdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri ile esnaf arasında da sözlü tartışma yaşandı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Müdür Yardımcısı İsmail Toygan, gerginliğin büyümesini önledi. Müdür Sarıkaya, esnaftan aralarından bir temsilci isteyerek, dükkan içinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından yaklaşık bir saat sonunda esnaf yoldan çekilerek eylemine son verdi. Eylemi sonlandıran esnafın, aralarından seçtikleri temsilciler aracılığıyla ilçe yöneticileri ile görüşecekleri belirtildi.