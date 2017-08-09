Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Bursa Şubesinin ev sahipliğinde kente gelen 28 yabancı öğrenci, Türkçe dersi aldı, bunun yanı sıra birçok tarihi, coğrafi ve kültürel mekanı gezdi. Öğrenciler ayrıca çini, hat ve ebru çalışmalarına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Erikli Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Osmanlı Yemekleri Atölyesi'nde yaprak sardı ve hamur açarak börek yaptı.

TÖMER Bursa Şubesi Müdürü Halil Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği 8'inci yaz okulu programı kapsamındaki misafir öğrenciler için Türk kültürü ve sanatına yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin Çanakkale ve İzmir'i ziyaret ettiğini ifade eden Çağlar, "Dil ve kültür ayrılmaz ikili. Türkçe öğrenen birisi, dünyaya Türkçe bakmayı da öğrenebilmeli. Bu kapsamda bu tür kazanımlar da elde ediyorlar. Bu programın da gayelerinden birisi bu." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Bursa Öğrenci Yetkilisi Muharrem Kocaman da Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen organizasyona geçen yıl 500 öğrencinin katıldığını bu yıl ise bu rakamın 700'e yükseldiğini bildirdi.

Somali'den gelen Khalid Mire Warsame, programı çok beğendiğini belirterek, etkinlik kapsamında hem Türkçe öğrendiklerini hem de tarihi ve turistlik mekanları gezme fırsatı bulduklarını anlattı.