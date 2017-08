Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Camivasat Mahallesi Gazi Caddesi 29’uncu Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanda, 10 günde 11 kez yangın çıktı. İlk olarak 10 gün önce elektrik ve su saatlerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Bu yangının ardından, binanın değişik katlarında her gece yangın çıktı. Son yangın ise bugün Sabaha karşı çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük panik yaşayan 3 dairede oturan 8 kişi, evlerini boşaltıp sokakta yaşamaya başladı.

Yangından kurtarabildikleri ve komşularının verdiği eşyalarla sokakta yaşamaya başladıklarını söyleyen Nuray çiçek, "En azında bir çadır istiyoruz. Komşularımız yatak yorgan, mutfak eşyası verdiler ve sokakta bir mutfak ve yatacak yer oluşturduk. Birisi 1 buçuk, birisi 2 buçuk yaşındaki çocuklar büyük yangınların birisinde balkondan aşağı atlayarak itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Bu yangınların nedenini bulsunlar, sorunu çözsünler. Ya kendimize kalacak başka bir yer bulalım, ya da sorun çözülsün ve evimize girelim. Para pul istemiyoruz, yangınların nedenini bulsunlar, biz de evlerimizde kalmaya başlayalım. Sokakta rezil olduk. Sularımız ve elektriklerimiz kesik. Banyo yapamıyoruz ve pislik içindeyiz. Belediyemiz nerede?" dedi.

’'EVİMDE UYUMAK İSTİYORUM’'

Tüm resmi kurumlara müracaat ettiklerini söyleyen apartman sakinlerinde 38 yaşındaki Arzu Topal ise, "Bize bir elektrik kontağından, bir kundaklamadan yangının çıktığını söylüyorlar. İlk olarak su saatleri patladı. Bodruma kıvılcım düşmüş. Büyük yangın çıktı. Ne para, ne eşya hiçbir şey istemiyoruz. Bu yangınları durdurun. Sefil durumdayız, her tarafımız is, pislik içinde. Eve mandal almaya çıktım. Birden alevler çıktı. Kapılar kilitlendi. Bir şok yaşadım, duvarlar alev alev. Ya içeride yansaydık, onu bekliyorlar? Bunun vebalini nasıl ödeyecekler? Bir haftadır her gün yangın çıkıyor ve bir haftadır artık binaya hiç giremiyoruz. Komşularımız yemek getiriyor. Sefil olduk. Küçük çocuklarımızın psikolojileri bozuldu. Ben artık evimde uyumak istiyorum. Bu yangınlar neden oluyor?" diye konuştu.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "10 gündür bu binada yangınlar çıktığını biliyoruz. Yangınların çıkış nedenleri İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından titizlikle araştırılıyor. Bu konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor" şeklinde konuştu.

SON 2 YANGINDA KUNDAKLAMA İDDİASI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Gurup Amiri Mustafa Bilgiç ise şunları söyledi:

"10 gün içinde 11 kez yağın çıktı. Bu yangınları tutanak altına aldık. Her gece yangın çıkan binada bu gece yangın çıkmazken, sabah saat 07.00 civarında büyük bir yangın daha çıktı. Apartmanda çıkan son 2 yangının kundaklama olduğuna dair tutanaklar tuttuk ve yetkililere bildirdik. Bu sabahki yangının yatak odasındaki gardıropta bulunan giysilerden ve ahşap kapı çerçevelerinden başladığını biliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor."