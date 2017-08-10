Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 10 H 9971 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale karayolu Hastane Kavşağı mevkisinde T.K'nin kullandığı 39 DZ 001 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Solmaz Altıntaş (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hasan A. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ise araçta sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından olay yeri yakınındaki Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Altıntaş'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Otobüs sürücüsü T.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.