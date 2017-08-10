Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık 36 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35 
İzmir: Az bulutlu ve açık 38 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37 
Antalya: Az bulutlu ve açık 34 
Samsun: Az bulutlu ve açık 30 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30 
Erzurum: Az bulutlu ve açık 33 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44 