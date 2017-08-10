Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu ve açık 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44