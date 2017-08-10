Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Yavuztürk Mahallesi'nde evinde cinnet getiren Arslan G. isimli baba, bıçak kullanarak oğulları Ahmet ve Onur G.'yi öldürmüş, diğer oğlu Orçun G. ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan babaya telefonla ulaşan polis ekipleri, teslim olması konusunda çağrı yapmış, ancak katil baba teslim olmamıştı. Cinnet getirip dehşet saçan babayı yakalamak için çalışma başlatan polis, şahsı Kadıköy ilçesinde yakalamıştı.



"EŞİM BENİ SENELERDİR ALDATIYOR, ÇOCUKLAR BENDEN DEĞİL DİYE ÖLDÜRDÜM"

Yakalandıktan sonra Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Arslan G.'nin verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Şahıs cinayeti itiraf ederken, cinnet geçirmesinin nedenini de kan donduran bir iddiayla açıkladı. Arslan G.'nin ilk sorgusunda, "Senelerdir eşimin beni aldattığını şüphesini yaşıyordum. Bazı akrabalarım ve arkadaşlarım da çocukların bana benzemediğini söylüyordu. Ben de çocukların bana benzemediğini, benden olmadığını düşünüyorum. Eşim beni senelerdir aldatıyor diye düşündüm ve çocukları öldürmek istedim" dediğini öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.