Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı. Meydana gelen kazada talihsiz kadın tramvayın altında yaklaşık 5 metre kadar sürüklendi. İddialara göre tramvayı fark etmeyen ve vatmanın kornaya basması üzerine panikleyen kadın, kenara çekilmek yerine öne doğru hamle yaptı. Bu sırada duramayan tramvayın altında kaldı. Yaşanan kazanın ardından talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Görüntülerde kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada panikleyerek biranda hızlandığı ancak tramvaydan kaçamayarak altında kaldığı görülüyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.