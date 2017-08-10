Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejin bodrum katında tavan göçtü. Göçük esnasında kanalizasyon çalışması yürüten 4 işçiden biri göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye UMKE 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saattir süren çalışmalarda göçük altında kalan 18 yaşındaki Suriyeli Zekeriya Abdullah'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Göçük esnasında çalışan 4 işçiden 2'sinin kaçmayı başardığı öğrenilirken, diğer ikisinden birinin de kapının ağzında kaldığı ve kapının açılması ile birlikte dışarı çıktığı öğrenildi.