Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejin bodrum katında tavan göçtü. Göçük esnasında kanalizasyon çalışması yürüten 4 işçiden biri göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye UMKE 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saattir süren çalışmalarda göçük altında kalan 18 yaşındaki Suriyeli Zekeriya Abdullah'a ulaşılmaya çalışılıyor.
Göçük esnasında çalışan 4 işçiden 2'sinin kaçmayı başardığı öğrenilirken, diğer ikisinden birinin de kapının ağzında kaldığı ve kapının açılması ile birlikte dışarı çıktığı öğrenildi.
Kolejde tavan çöktü: 1 işçi göçük altında
10.08.2017 - 14:15 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te özel bir kolejin bodrumunda tavan çöktü. Olayda, kanalizasyon çalışması yürüten 1 işçi göçük altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejin bodrum katında tavan göçtü. Göçük esnasında kanalizasyon çalışması yürüten 4 işçiden biri göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye UMKE 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saattir süren çalışmalarda göçük altında kalan 18 yaşındaki Suriyeli Zekeriya Abdullah'a ulaşılmaya çalışılıyor.
Etiketler : Gaziantep,kolej,
495253 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495253.aspx
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