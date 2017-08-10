Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz günü akıntıya kapılarak kaybolan ve 26 gündür haber alınmayan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım için sabah saatlerinde gemi trafiğine kapatılan boğazdaki su altı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine gelen anne ve baba Yıldırım, “10 yaşında bir çocuğun rüyasında “orada oturdukları ve denize girdikten sonra Furkan’ın sıkışıp kayaların arasında kalmasını ve babam ile annemin beni kurtarın dediği çocuk bize söyledi” dedi.

15 Temmuz günü İstanbul Boğazı’nda arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan ve 26 gündür haber alınmayan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım için İstanbul Boğazı sabah 08.45'te iki yönlü olarak gemi trafiğine kapatmıştı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A-1580 numaralı arama ve kurtarma gemisi ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasına ROV cihazı destekli bir insansız denizaltı aracı ve dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-4 (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma) Özel Timi de destek verdi. Arama ve kurtarma gemisine ise Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör eşlik ediyor. Yıldırım'a ulaşmak için Boğaz’da su altı arama kurtarma çalışması yürütülürken, gencin yakınları kıyıdan umutla takip ediyor.



10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN RÜYASI ÜZERİNE YARIN KARABURUN’DA ARAMA YAPILACAK

Öte yandan Akıntıburnu’nda arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, 10 yaşındaki bir çocuğun rüyasında yaklaşık 5 gündür 4-5 kez, kaybolan Yıldırım’ı Arnavuköy Karaburun sahilinde kayalıklarda sıkıştığını görmesi üzerine yarın orada da arama ve kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi. Çocuğun rüyasında, ‘anne ve baba beni kurtarın’ dediği ifade edildi.



“EN AZINDAN BİZ ÖLÜSÜNÜ VEYA DİRİSİNİN BULUNMASINI VE TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Çalışmalar devam ederken Yıldırım’ın babası Memduh ve annesi Kezban hüzünlü bir şekilde Akıntıburnu’na gelerek arama ve kurtarma çalışmalarını izledi. Baba Yıldırım, “Şimdi sabah saatlerinde Karaburun’a gittik, Orada herhangi bir çalışma yok. Biz Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan bir talepte bulunduk. O taraflarında aranmasını istedik. Kendileri bugün bu bölgede oldukları için yarın orayı arayacaklarını söylediler. Burada çalışma varmış, oğlum kaybolalı 25 gün oldu, hala en ufak bir gelişme yok. Şu an hala ilk günkü gibi duruyor. Bilmiyorum nereden çıkacak ne olacak. Allah’tan ümit kesilmez ama denizin altındaki bir insandan nasıl bir umudumuz olsun. En azından biz ölüsünü veya dirisinin bulunmasını ve teslim edilmesini istiyoruz. Tek istediğimiz bu. Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir talepte bulunmuştuk, o taleplerimiz yerine geldi. 2 adet gemi göndermişler burada iki gündür çalışma yapıyorlar. Sonucunu bekleyeceğiz” dedi.

“BABAM İLE ANNEMİN BENİ KURTARIN DEDİĞİNİ ÇOCUK BİZE SÖYLEDİ”

Karaburun’daki çalışma hakkında konuşan baba Yıldırım, “Orada şöyle bir durum oldu. Mahallede 10 yaşında bir öğrencinin rüyasına 4-5 gündür Furkan’ın girdiğini, orada oturdukları ve denize girdikten sonra Furkan’ın sıkışıp kayaların arasında kalmasını ve babam ile annemin beni kurtarın dediği çocuk bize söyledi. Bizde o çocuğu söylemesi üzerine gittik gördük. Hatta 4-5 gündür aynı rüyayı görmüş. O rüyanın üzerine gittik. Ama oranın yaklaşık 20 metre derinlikte olduğu söylendi, talepte bulunduk bekliyoruz. Aramaların o tarafa yönlendirilmesini talep ettik” ifadelerini kullandı.

“BULUNMADAN DA GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ, ZOR DURUMDAYIZ”

Anne Kezban Yıldırım ise, “Söylenecek bir şey yok, zor durumdayız. 27 gün oldu, her an bekliyoruz. Ben kötüsünü değil de iyisini düşünüyorum. Hiçbir yere gitmedik 27 gündür buradayız. Bulunmadan da gitmeyi düşünmüyoruz, zor durumdayız” diye konuştu.