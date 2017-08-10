Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz’da meydana geldi. Yeni Sanayi Sitesi içinden 07 JH 433 plakalı hafif ticari aracıyla Santral Mahallesi’ndeki evine doğru giderken bir köpeği ezen evli ve 2 çocuk babası Erhan Kozan, bir köpeğin ölümüne neden olduğu için üzgün olduğunu söyledi. Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan ile bir araya gelen Erhan Kozan, hayatının geri kalanında sokak hayvanlarının rahat yaşaması için çaba sarf edeceğini belirtti.

Mehmet Orhan ise Erhan Kozan’ın çok pişman olduğunu belirterek, suçlu da olsa bir insanı kazanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Esnaflık yapan Erhan Kozan, sıradan bir gün gibi başlayan günün sonunun felaketle sonuçlandığını aktardı. Bilerek ya da isteyerek o köpeğin ölümüne neden olmadığını dile getiren Kozan, "Bu nedenle tüm halkımızdan ve hayvanseverlerden özür diliyorum. Yakın çevrem de iyi bilir ben hayvanseverimdir. Şaka yapmaya çalıştım ama bu şaka kakaya döndü. Ben o hayvanı ezdiğimin farkında değildim. Gerçekten kasıtlı ezmek istesem ilk baştaki köpeği ezerdim. Ya da sokakta onlarca köpek var onları ezerdim. Böyle olsun istemedim" dedi.

"BEN KATİL YA DA CANİ BİRİ DEĞİLİM"

Basın ve sosyal medyada yer aldığı gibi kendisinin cani olmadığını vurgulayan Erhan Kozan, "Çevremdeki tüm arkadaşlarıma saldırılar başladı. Baskı var üzerimde. Karalama kampanyalarını durdursunlar. Ben köpek katili ya da cani biri değilim. Evimde de hayvan besledim. Sokak köpeğinin ağzından öpen bir insanken nasıl onları bilerek öldürebilirim. Ama kendimi kimseye anlatamıyorum. Zaten ben hep o sokaktan geçiyorum. Sadece şakalaşmak istedim. Ben de anlamadım köpek biranda tekerin altına girmiş. Olaydan birkaç gün sonra karakoldan aradıkları zaman haberim oldu" diye konuştu.

"TALİHSİZ BİR KAZA"

Kazayla da olsa bir canın ölümüne neden olduğu için çok üzgün olduğunu dile getiren Kozan, "Bu dünyada yaşamak bazen insana ölmekten zor geliyor. Sanki açık havada uzaydaki gibi yalnızım. Ailem de üzgün. Yakın çevrem böyle bir olayı yapacağıma zaten inanmıyor. Talihsiz bir kaza. Hayatım boyunca alacağım en büyük derslerden biri oldu. Kimse benim gibi bir hata yapmasın" ifadelerine yer verdi.

"VİCDANEN ÇOK RAHATSIZIM"

5 gündür hiçbir sosyal medya hesabını kullanmadığını ve kimseye cevap vermediğini aktaran Kozan, "Kendi dünyamdayım. Telefondan arayanlara durumu anlatmaya çalışıyorum. Hakaret edenlere kızmıyorum. Kendilerince haklılar. Gördükleri şey kasıtlı değil tamamen bir kaza. Benim herhangi bir polis merkezine düşmüşlüğüm bile yok. Kendi çapımda bir esnafım. Hayvan sevgim bir yerde beni böyle bir olaya mahkum bıraktı. Karalama kampanyası durdurulsun artık. Vicdanen zaten çok rahatsızım. Bundan sonra ASKODER ile hayvanlarla daha yakından ilgileneceğim" dedi.

Öte yandan Kozan’ın aracıyla hafif bir kaza geçirdiği ve kolunun sargılı olduğu görüldü.