Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit öğretmenin köy okulundaki öğrencileri Şanlıurfa ve Gümüşhane Valilikleri, Siverek ve Torul Kaymakamlıklarının organizasyonuyla öğretmenleri Necmettin Yılmaz’ın ailesini ve kabrini ziyaret etmek için 610 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyüne geldi. Şehit öğretmenlerinin köyün merkez mahallesindeki evlerine geldiklerinde şehit öğretmenlerinin fotoğraflarına öpüp sarılan, anne ve babasına sarılıp ağlayan öğrenciler teröre lanet yağdırdı.

ŞEHİT ANNESİ ÇOCUKLARA SARILARAK AĞITLAR YAKTI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyündeki okulda öğretmen olarak görev yaparken, öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde yaşayan ailesinin yanına gelmek için 16 Haziran tarihinde yola çıktığında Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen öğretmenleri Necmettin Yılmaz’ın ailesini ziyaret eden öğrencilere “Necmettinimin çocukları, Necmettinimin emanetleri” sözleriyle sarılarak ağıtlar yakıp ağlayan anne Gülay Yılmaz’ı eşi şehit babası Hamit Yılmaz güçlükle sakinleştirdi.

Şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Yasemin ve Yahya ile köy muhtarı Necati Yılmaz tarafından karşılanan öğrenciler ilk olarak şehit öğretmenlerinin ailesine ait olan kahvehanede kendilerine ikram edilen yiyeceklerden yedi.

NECMETTİN ÖĞRETMENİN OKULA ASTIĞI BAYRAK BABASINA TESLİM EDİLDİ

Bu sırada kahvehanede bulunan fotoğrafı gören öğrenciler sırayla tek tek giderek öğretmenlerinin fotoğrafını öpüp ağladı ve “Kahrolsun terör, kahrolsun PKK” dedi. Okul yöneticileri ise burada şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın okuldaki bayrak direğine astığı Türk bayrağını da getirerek şehit babası Hamit Yılmaz’a teslim etti.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN ŞAHSİ EŞYALARI AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın görev yerindeki evinde bulunan şahsi eşyalarının da getirilerek aileye teslim edildiği ziyaretin ardından öğrenciler ve heyet hep birlikte şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti.

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEZARINA OKULDAN GETİRDİKLERİ TOPRAĞI SERPTİ

Öğretmenlerinin kabrinde de gözyaşlarına boğulan öğrenciler gül bıraktıktan sonra öğretmenleriyle birlikte oyunlar oynadıkları okulun bahçesinden getirdikleri toprağı da mezarın üzerine serpti. Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilen mezar ziyaretinin ardından öğrenciler öğretmenlerinin ailesiyle helalleşerek köyden ayrıldı.

Okuldaki çeşitli sınıflardan 7 öğrenci, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, yöneticiler ve Necmettin Yılmaz’ın köydeki komşularından Hamit Çapan’ın katıldığı ziyarete Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun ve yöneticiler de eşlik etti.

“AYRIM GÖZETMEKSİZİN HER TARAFTAN TELEFON, MESAJ, MEKTUP GELDİ. İYİ Kİ BÖYLE BİR MİLLETİMİZ VAR”

“İyi ki böyle bir milletimiz var” diyerek yaşadığı durumu paylaşan baba Yılmaz, “Biz, bundan gurur duyuyoruz. Necmettin benim çocuğumdu ama bütün Türkiye’nin çocuğu oldu. Ayrım gözetmeksizin her taraftan telefon, mesaj, mektup geldi. Diyarbakır’ından Hakkari’sinden, Antalya’sından, her taraftan mektup ve mesajlar geldi. Milletime şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlardan da Allah razı olsun iyi ki varlar. Bu çocuklara da sevgilerimi sunuyor, alınlarından öpüyorum. Onların bundan sonra Necmettin olarak devam etmelerini istiyorum. Necmettin’in bıraktığı bayrağı onlara teslim ediyoruz. Rabbim onları muzaffer eylesin. Yabancı dış güçlere boyun eğdirmeden bu millete birlik ve beraberlik temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, son olarak Gümüşhane Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.