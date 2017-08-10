Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandıra'nın en güzel plajlarından olan Kumcağız'da denize girenler ve sahilde güneşlenenler bir anda plaja sürü halinde giren köpekleri görünce şaşırdı. Denize doğru ilerleyen köpekleri gören bazı kişiler ürkerek kaçarken, denizde bulunan bir kişi ise bağırıp avuçladığı kumları köpeklere doğru atarak hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı. 12 köpek denize girerken, bir kişi köpeklerin yanına gidip hayvanlara doğru su atarak bölgeden uzaklaştırdı. Köpekler plajın diğer kesimlerine doğru ilerledi.