Kandıra'nın en güzel plajlarından olan Kumcağız'da denize girenler ve sahilde güneşlenenler bir anda plaja sürü halinde giren köpekleri görünce şaşırdı. Denize doğru ilerleyen köpekleri gören bazı kişiler ürkerek kaçarken, denizde bulunan bir kişi ise bağırıp avuçladığı kumları köpeklere doğru atarak hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı. 12 köpek denize girerken, bir kişi köpeklerin yanına gidip hayvanlara doğru su atarak bölgeden uzaklaştırdı. Köpekler plajın diğer kesimlerine doğru ilerledi.
Köpekler sürü halinde plaj inince...
10.08.2017 - 16:33 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde sahipsiz köpekler sürü halinde plaja girdi. Denize giren köpeklerden ürkenler kaçışırken, vatandaşlar köpekleri uzaklaştırdı
Etiketler : kocaeli,köpek,sahil,plaj,
495277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495277.aspx
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