Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Fikret Karapınar (41) 42 Y 7181 plakalı otomobilin Finike’nin Şerbetçi Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karapınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karapınar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna konuldu. Konya'nın Akşehir ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Fikret Karapınar'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte 2 gün önce Finike'ye tatile geldiği belirtildi.