Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Feke ilçesine bağlı Musalar Mahallesi’nde meydana geldi. Aysel Ç. (17), ilaç yerine yanlışlıkla tarım ilacı içti. Genç kız yakınları tarafından ambulansla önce Feke, ardından Kozan Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın annesi Hüsne ve babası Sayım Ç. ile yakınları sinir krizi geçirdiler. Aysel Ç.’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.