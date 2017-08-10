Edilinen bilgiye göre, sabah Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1917'inci Sokak'ta bir inşaatta çalışan arkadaşlarına yardıma giden Çelebi, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonuna çıkarak, aşağıdan arkadaşlarının uzattığı profil demirleri yukarıya çekmeye başladı. Dengesini kaybedince elindeki profil elektrik tellerine değen Çelebi akıma kapıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Çelebi'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
10.08.2017 - 18:03 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da inşaatta çalışan arkadaşlarına yardım eden Samet Çelebi (17), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Etiketler : elektrik akımı,elektrik çarpması,haberler,
495307 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495307.aspx
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