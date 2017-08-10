Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minik F.M.B, evde tek başına olduğu bir sırada, mutfakta bulunan kahve makinesine oyun maksadıyla su doldurarak ısıttı. İçi kaynar su dolu olan kahve makinesi F.M.B'nin üzerine devrildi. Acılar içinde kalan küçük çocuk ailesi tarafından hemen İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuğun sırtında ve kalçasında yanık olduğu tespit edildi. F.M.B, daha sonra Kocaeli Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.