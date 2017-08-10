Minik F.M.B, evde tek başına olduğu bir sırada, mutfakta bulunan kahve makinesine oyun maksadıyla su doldurarak ısıttı. İçi kaynar su dolu olan kahve makinesi F.M.B'nin üzerine devrildi. Acılar içinde kalan küçük çocuk ailesi tarafından hemen İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuğun sırtında ve kalçasında yanık olduğu tespit edildi. F.M.B, daha sonra Kocaeli Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.
Kahve makinesi ile oynayan çocuğun feci sonu!
10.08.2017 - 21:16 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde kahve makinesine su koyup ısıtan çocuk haşlandı.
Etiketler : Bursa,İznik,kahve makinesi,çocuk,ev kazası,
495335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495335.aspx
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