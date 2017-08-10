Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıkderesi mevkiinde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgedeki ormanlık alanda arama yapan ekipler, iki farklı noktada, özel olarak hazırlanan havuzdan sulandığı tespit edilen 1058 kök hintkeneviri ele geçirdi. Hintkenevirleri imha edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'de 1058 kök hint keneviri ele geçirildi
10.08.2017 - 21:21 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Kiraz İlçesi'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1058 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Etiketler : izmir,hint keneviri,haberler,uyuşturucu,
495336 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495336.aspx
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