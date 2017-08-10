Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıkderesi mevkiinde hintkeneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgedeki ormanlık alanda arama yapan ekipler, iki farklı noktada, özel olarak hazırlanan havuzdan sulandığı tespit edilen 1058 kök hintkeneviri ele geçirdi. Hintkenevirleri imha edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.