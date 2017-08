Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kaza saat 18.00 sıralarında Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi girişinde meydana geldi. Saray’dan Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Sevcan C. (35) idaresindeki 59 YC 122 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet E. (30) idaresindeki 59 RT 666 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 59 YC 122 plakalı otomobilde bulunan Sevcan C. (35), Yağmur C. (13), Eylül C. (6) ile diğer otomobilin sürücüsü Ahmet E. (30) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Sevcan Canbolat, Yağmur C. ve Eylül C. itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak Çerkezköy’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı atlatan otomobil sürücüsü Ahmet E. ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eylül C. ve Yağmur C.’nin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.