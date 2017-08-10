Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de, 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fetih Mahallesi Karadeniz Çarşı Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de apartmanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda başka binalara sirayet etmeden söndürüldü. Yangın dolayısıyla binanın çatısı ve beşinci katı kullanılamaz hale geldi.