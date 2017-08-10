Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Hüseyin Karaoğlu idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Kancalar Mahallesi'nde devrildi. Kazada, bahçeden döndükleri belirtilen sürücü Karaoğlu'nun yanı sıra Zülfiye N, Yılmaz N, Hanife Ü. ve Ayşe Y. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.