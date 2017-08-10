Alınan bilgiye göre Hüseyin Karaoğlu idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Kancalar Mahallesi'nde devrildi. Kazada, bahçeden döndükleri belirtilen sürücü Karaoğlu'nun yanı sıra Zülfiye N, Yılmaz N, Hanife Ü. ve Ayşe Y. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sakarya'da trafik kazası, yaralılar var
10.08.2017 - 22:14 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Hüseyin Karaoğlu idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Kancalar Mahallesi'nde devrildi. Kazada, bahçeden döndükleri belirtilen sürücü Karaoğlu'nun yanı sıra Zülfiye N, Yılmaz N, Hanife Ü. ve Ayşe Y. yaralandı.
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495346 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495346.aspx
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