Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün iletişim ağı olan ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan 6 kişiden Özkan S., Sıddık Y., Kalender Ö. ve Aydın Ö. tutuklanırken, Ersin S. ve Hacı Duran A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri'de FETÖ'den 4 tutuklama daha
10.08.2017 - 23:14 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Etiketler : kayseri,fetö,tutuklandı,haberler,
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