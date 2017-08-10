Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün iletişim ağı olan ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan 6 kişiden Özkan S., Sıddık Y., Kalender Ö. ve Aydın Ö. tutuklanırken, Ersin S. ve Hacı Duran A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.