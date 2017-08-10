Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'da Akyazı Altındere Mahallesi'nde alabalık tesislerinin bulunduğu bölgede dere yatağına düşerek yaralanan tilkiyi gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Grup Amirliği ekibi hareketsiz duran tilkiyi dere yatağından çıkardı.

TEDAVİ EDİLECEK

İtfaiyeciler tilkinin arka ayaklarının kırık olduğunu fark edince Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü yaralı tilkiyi alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.