Edinilen bilgiye göre Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iki kuyumcuya alışveriş için giren şahıslar bu buralarda sahte altın bozdurdu. Kuyumcular satın aldıkları altınların sahte olduğunu fark edip polisten yardım istedi. Polisin başlattığı takip üzerine; F.Y (39), O.K. (39), B.B. (38) ve U.D. (28) Sivas’ın Koyulhisar ilçesi istikametine kaçtıkları araçla durdurularak gözaltına alındı. Kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 16 bin 350 Türk Lirası, 20 adet sahte altın bilezik ve 50 adet sahte altın zincir ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.
Tokat'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı
11.08.2017 - 00:36 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya kalkan 4 kişi polis tarafından yakalandı.
Etiketler : tokat,sahte altın,haberler,
495373 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495373.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER