Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iki kuyumcuya alışveriş için giren şahıslar bu buralarda sahte altın bozdurdu. Kuyumcular satın aldıkları altınların sahte olduğunu fark edip polisten yardım istedi. Polisin başlattığı takip üzerine; F.Y (39), O.K. (39), B.B. (38) ve U.D. (28) Sivas’ın Koyulhisar ilçesi istikametine kaçtıkları araçla durdurularak gözaltına alındı. Kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 16 bin 350 Türk Lirası, 20 adet sahte altın bilezik ve 50 adet sahte altın zincir ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.